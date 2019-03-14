Росавиация запретила полеты самолетов Боинг-737 MAX 8 и 9 в воздушном пространстве РФ

16:12 Источник: Эхо Москвы

Росавиация запретила полеты самолетов Боинг-737 MAX 8 и 9 в воздушном пространстве России до особых указаний.

Об этом сообщил руководитель ведомства Александр Нерадько. Ранее подобное сделали уже другие страны. Это связано с катастрофой самолета данной марки в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек. Между тем, по данным агентства Reuters, производство таких Боингов продолжается, несмотря на приостановку поставок. Ранее США приостановили полет самолетов Boeing-737 MAX. Об этом объявил Дональд Трамп. Трамп добавил, что Boeing – великолепная компания, но самолеты данной модели не смогут взлететь, пока корпорация не разберется с причинами проблем. Эхо Москвы



