Путин призвал вернуться к ставке по ипотечным кредитам 8% и ниже
16:32 14.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Негативный эффект от поднятия НДС считается исчерпанным, теперь нужно вернуться к ипотеке 8% и ниже. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде РСПП.
"К сожалению, чуть-чуть ипотека подросла, была 9,56%, по-моему, сейчас 10,5-11% в среднем. Нужно идти вниз, возвращаться. Тем более, что как Минэкономразвития считает, негативный эффект от поднятия НДС, слава богу, считается исчерпанным",- сказал он.
По словам Путина, это должно привести к снижению ставок. "Нам нужно вернуться к практике 8%, а к 2024 году 7,8-7,9%, ниже 8% должно быть",- сказал Путин.
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