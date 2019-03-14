Суд в Берлине обязал экс-акционеров "ЮКОСа" возместить РФ 188 тыс. евро судебных издержек

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Берлине обязал бывших акционеров компании "Халли Энтерпрайсиз Лтд", аффилированной с бывшей нефтяной компанией "ЮКОС", возместить России судебные издержки на сумму 188 тыс. евро. Об этом ТАСС в четверг сообщил руководитель представляющего интересы РФ в судах по "делу ЮКОСа" за рубежом Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков.

"На днях региональный суд Берлина вынес решение о возмещении экс-акционерами компании "Халли Энтерпрайсиз Лтд" российской стороне 188 тыс. евро судебных издержек, связанных с запущенным в Германии в 2015 году исполнительным производством по взысканию с РФ 50 млрд долларов в соответствии с известными решениями Гаагского арбитража", - сказал он.



По словам Кондакова, Германия стала пятой страной, чьи суды обязали бывших мажоритариев "ЮКОСа" покрыть судебные издержки Российской Федерации, связанные с необоснованными исками и исполнительными производствами за рубежом, инициированными структурами этой компании.

