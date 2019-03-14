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НОВОСТИ

Руководитель штаба Навального в Волгограде оштрафован на 200 тысяч рублей

17:12 14.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Глава штаба Навального в Волгограде оштрафован на 200 тысяч рублей. Суд признал Алексея Волкова виновным в публичном осквернении символов воинской славы. Об этом в своем Твиттере написал сам Волков. Он был осужден за то, что на странице сторонников Навального была опубликована фотография, на которой скульптуре Родина-мать закрасили лицо зеленкой. Это было сделано с помощью фотошопа. Коллаж появился после того, как в марте прошлого года Алексею Навальному плеснули в лицо зеленкой и повредили глаз. Полиция через несколько месяцев прекратила расследование, так как не нашла виновного. Эхо Москвы

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