СПЧ просит Путина отклонить законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов
17:40 14.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил главе государства Владимиру Путину экспертное заключение по законам о блокировке фейковых новостей и ответственности за оскорбление госсимволов, в котором призывают не подписывать законы и отправить их на доработку, сообщил глава Совета Михаил Федотов.
"Мы уже направили президенту наше экспертное заключение [с рекомендацией] отклонить и отправить на доработку [законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов]", - сказал он журналистам.
Федотов уточнил, что президенту направлено то же заключение, что направлялась и в Совфед. В этом документе, опубликованном на сайте СПЧ, отмечается, что нормы об ответственности за распространение недостоверной информации представляются правозащитникам избыточными, "создают основу для произвольного преследования граждан и организаций". Закон о неуважении к госсимволам и институтам власти РФ, по мнению членов СПЧ, является "очевидно непропорциональным ограничением свободы слова и мнений".
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также закон, предусматривающий блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ.
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