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Самописцы с разбившегося эфиопского "Боинга" доставлены во Францию

19:00 14.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бортовые самописцы с разбившегося авиалайнера Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines доставлены в четверг во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) для изучения. Об этом сообщило агентство Рейтер.

Как отмечает агентство, специалисты Бюро проанализируют данные цифрового самописца параметров полета и речевого самописца, чтобы установить, почему Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после взлета. Эксперты приступят к техническому анализу черных ящиков в пятницу.

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