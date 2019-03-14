По делу Хашогги Интерпол выдал 20 ордеров на арест граждан Саудовской Аравии

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интерпол выдал международные ордера на арест 20 подданных Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству в прошлом году в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщила в четверг газета "Дейли сабах".

По ее данным, Международная организация уголовной полиции (Интерпол) распространила в отношении двух десятков саудовцев "красные уведомления", означающие предписание о задержании. По данным газеты, ордера выданы в отношении членов команды, якобы прибывшей в Стамбул для убийства Хашогги.

Предписания об аресте были выданы Интерполом по запросу Турции, отмечает газета.