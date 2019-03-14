Америка собирается дать "Белым каскам" пять млн долл

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены выделить 5 миллионов долларов финансирования неправительственной организации (НПО) "Белые каски" и Механизму по расследованию преступлений в Сирии (International, Impartial and Independent Mechanism, IIIM), созданного в соответствии с принятой в 2016 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом в четверг сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино.

"По указанию президента [Дональда Трампа], которое должно быть одобрено Конгрессом, США намерены выделить 5 млн долларов для продолжения жизненно важных операций по спасению людей, проводимых "Белыми касками, и финансирования IIIM", - говорится в заявлении дипведомства.