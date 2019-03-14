0
0
0
НОВОСТИ

Америка собирается дать "Белым каскам" пять млн долл

19:50 14.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены выделить 5 миллионов долларов финансирования неправительственной организации (НПО) "Белые каски" и Механизму по расследованию преступлений в Сирии (International, Impartial and Independent Mechanism, IIIM), созданного в соответствии с принятой в 2016 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом в четверг сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино.

"По указанию президента [Дональда Трампа], которое должно быть одобрено Конгрессом, США намерены выделить 5 млн долларов для продолжения жизненно важных операций по спасению людей, проводимых "Белыми касками, и финансирования IIIM", - говорится в заявлении дипведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:30 14.03.2019
По делу Хашогги Интерпол выдал 20 ордеров на арест граждан Саудовской Аравии
0
60
19:00 14.03.2019
Самописцы с разбившегося эфиопского "Боинга" доставлены во Францию
0
100
17:40 14.03.2019
СПЧ просит Путина отклонить законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов
0
214
17:12 14.03.2019
Руководитель штаба Навального в Волгограде оштрафован на 200 тысяч рублей
0
220
17:00 14.03.2019
Суд в Берлине обязал экс-акционеров "ЮКОСа" возместить РФ 188 тыс. евро судебных издержек
0
220
16:32 14.03.2019
Путин призвал вернуться к ставке по ипотечным кредитам 8% и ниже
0
327
16:12 14.03.2019
Росавиация запретила полеты самолетов Боинг-737 MAX 8 и 9 в воздушном пространстве РФ
0
251
16:00 14.03.2019
КПРФ решила передать Грудинину депутатский мандат Алферова
0
266
15:32 14.03.2019
На выборах главного редактора "Эхо Москвы" победил Алексей Венедиктов
0
320
15:12 14.03.2019
Иркутских шаманов, которые сожгли верблюдов, оштрафовали на 3 тыс рублей
0
291

Возврат к списку