Центробанк РФ зафиксировал рост инфляции в феврале 2019 г.

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России в феврале 2019 г. возросла до 5,2%, сообщается в очередном комментарии регулятора по инфляции.

"В феврале 2019 г. годовая инфляция возросла до 5,2%. Умеренное повышение темпов роста потребительских цен складывалось под влиянием временного ускорения удорожания плодоовощной продукции, в том числе из-за эффектов базы", - отмечается в материалах ЦБ.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция достигнет локального максимума в марте - апреле.