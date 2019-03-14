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Центробанк РФ зафиксировал рост инфляции в феврале 2019 г.

20:30 14.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России в феврале 2019 г. возросла до 5,2%, сообщается в очередном комментарии регулятора по инфляции.

"В феврале 2019 г. годовая инфляция возросла до 5,2%. Умеренное повышение темпов роста потребительских цен складывалось под влиянием временного ускорения удорожания плодоовощной продукции, в том числе из-за эффектов базы", - отмечается в материалах ЦБ.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция достигнет локального максимума в марте - апреле.

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