Польша ищет способы совсем отказаться от покупки газа в России

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польская государственная энергетическая компания PGNiG в этом году планирует принять решение о перспективах подписанного с российским "Газпромом "ямальского контракта" на поставку газа, который истекает в 2022 году. Об этом журналистам заявил вице-президент PGNiG Мачей Возняк.

Ранее польские власти уже заявляли, что не намерены продлевать контракт с "Газпромом", так как Варшаву не устраивают его условия. Кроме этого, Польша работает над диверсификацией поставок газа в страну, рассчитывая полностью отказаться от российского газа.

"В этом году мы со всей уверенностью примем решение и огласим его в подходящее время", - сказал Возняк, подчеркнув, что компания "готовится к его [контракту] завершению в 2022 году".

Польша потребляет более 15 млрд куб. газа в год. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное импортирует, в основном - у "Газпрома".