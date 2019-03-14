Госдеп: Все американские дипломаты покинули Венесуэлу
22:00 14.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что все сотрудники американского диппредставительства в Венесуэле покинули страну в четверг.
"Сегодня все оставшиеся дипломаты США в Венесуэле покинули страну", - приводятся его слова в заявлении Госдепартамента.
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