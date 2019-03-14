Предложение об отсрочке Brexit поддержано британскими депутатами
22:38 14.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit) на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 - против.
Таким образом, теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit. Речь идет о той же сделке, которую он уже дважды решительно отверг.
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