Российские банки готовят план на случай введения санкций США - Reuters

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер. Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на источники, в числе которых оно называет высокопоставленного сотрудника одного из российских госбанков, информированное должностное лицо, занимающееся вопросами финансов, менеджера крупного российского банка и сотрудника иностранного банка.

По их данным, ведущие российские финансовые институты начали разрабатывать план действий на случай санкций США в конце прошлого года совместно с Минфином и Центробанком России. "Каждый важный банк имеет пошаговый план по поводу того, что следует сделать в определенной ситуации, - заявил один из собеседников агентства. - Первый месяц разложен по дням, если не по часам".



Как поясняет Рейтер, гипотетически США могут ввести против ряда российских банков санкции, лишающие их доступа к американской финансовой системе, что сделает невозможным для них проведение расчетов в долларах США, поскольку для этого необходимо иметь корреспондентский счет в американском банке.

