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Астронавты США продолжат летать к МКС на российских "Союзах" - Рогозин

10:05 15.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Рогозин: астронавты США продолжат летать к МКС на российских «Союзах». «Мы сохраняем принципы, согласно которым астронавты продолжают летать на «Союзах», а мы будем летать на американских кораблях», - заявил журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ранее исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалёв сообщал, что переговоры о том, чтобы после начала эксплуатации новых американских кораблей Dragon 2 и Boeing Starliner продолжить запускать совместные экипажи, ведутся, но окончательное решение не принято.

Он отмечал, что начало полётов американских космических кораблей для доставки экипажей на МКС в дополнение к российскому «Союзу» позволит обеспечить дублирование и увеличить надёжность станции.  Говорит Москва

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