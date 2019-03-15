Молоко в РФ хотят полностью избавить от антибиотиков
11:20 15.03.2019 Источник: Известия
В России разрабатывают ГОСТ, который полностью запретит антибиотики в сырье и, как следствие, в готовой молочной продукции. Также планируется создать экспресс-методы их определения.
Остатки 72 лекарственных препаратов в сырье допускаются в странах ЕАЭС с лета 2018 года. Об этом «Известиям» рассказал председатель технического комитета стандартизации «Молоко и продукты переработки молока» Росстандарта Аркадий Пономарев.
По словам его, российскому рынку необходимы более строгие нормы содержания антибиотиков в продукции. По его словам, технический комитет 16 апреля рассмотрит первый проект нового стандарта для молочной индустрии. Речь идет о полном запрете лекарств в сырье и конечном товаре. Плюс к этому должны быть разработаны быстрые методы их определения на каждом этапе производства. После того, как документ согласуют в комитете, он будет направлен на утверждение в Росстандарт.
Комитет будет настаивать на том, чтобы сделать этот ГОСТ обязательным на территории РФ.
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