Володин предложил обязать Украину компенсировать Крыму потери от нахождения в ее составе
13:20 15.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе.
"Давайте мы поручим нашим профильным комитетам совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать: сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены", - сказал спикер в пятницу на первом совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма, приуроченном к пятилетию воссоединения полуострова с Россией. "И через наши европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет", - подчеркнул он, после чего раздались аплодисменты в зале.
НОВОСТИ
- 14:12 15.03.2019
- Путин считает, что дело Калви не должно негативно влиять на инвестклимат в РФ - Песков
- 14:00 15.03.2019
- РФ считает диверсией Запада отключение электроэнергии в Венесуэле - Захарова
- 13:32 15.03.2019
- Истребители РФ два раза за неделю поднимались на перехват иностранных воздушных судов
- 13:05 15.03.2019
- "Юнармия" не намерена заниматься принудительным перевоспитанием
- 13:00 15.03.2019
- Путин примет решение по закону о "фейках", когда документ поступит на подпись - Песков
- 12:32 15.03.2019
- В России будет возрождена Военно-политическая академия - СМИ
- 12:20 15.03.2019
- В Новосибирске утвердили установку памятника Сталину
- 12:05 15.03.2019
- Космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг успешно добрались до МКС
- 12:00 15.03.2019
- ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против граждан РФ, добавив в список 8 военных
- 11:32 15.03.2019
- На мусорке во дворе минского дома нашли 4 кг радиоактивных веществ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать