Истребители РФ два раза за неделю поднимались на перехват иностранных воздушных судов

13:32 Источник: Эхо Москвы

Российские истребители два раза за неделю поднимались на перехват иностранных воздушных судов. Всего, как отчиталось Минобороны, разведку у границ страны вели 19 летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства допущено не было.

Как сообщалось накануне, в небе у западных границ многочасовой пролет совершил американский беспилотник, поднявшийся в воздух с базы на Сицилии. Разведка была произведена на фоне сообщения о том, что в Калининградской области в эти дни должен заступить на боевое дежурство новый полковой комплект комплексов С-400. Эхо Москвы