0
0
0
НОВОСТИ

Путин считает, что дело Калви не должно негативно влиять на инвестклимат в РФ - Песков

14:12 15.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не считает верным увязывать уголовное дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви с деловым климатом в России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какую позицию занимает президент в связи с данным расследованием.

"Позиция президента заключается в следующем: это дело не должно увязываться с инвестиционным климатом в России в целом и не должно иметь какого-то негативного воздействия, Россия была, есть и будет заинтересованной в международных инвесторах и намерена делать все возможное для создания для них комфортных рабочих условий", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, почему Путин публично не высказывался по этому вопросу, пресс-секретарь пояснил, что "президент не может комментировать дело Калви, поскольку идут следственные действия - это не является прерогативой президента".

Песков, говоря о данном уголовном деле, напомнил также, что до решения суда никто не может называть Калви виновным.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 15.03.2019
РФ считает диверсией Запада отключение электроэнергии в Венесуэле - Захарова
0
53
13:32 15.03.2019
Истребители РФ два раза за неделю поднимались на перехват иностранных воздушных судов
0
96
13:20 15.03.2019
Володин предложил обязать Украину компенсировать Крыму потери от нахождения в ее составе
0
107
13:05 15.03.2019
"Юнармия" не намерена заниматься принудительным перевоспитанием
0
130
13:00 15.03.2019
Путин примет решение по закону о "фейках", когда документ поступит на подпись - Песков
0
144
12:32 15.03.2019
В России будет возрождена Военно-политическая академия - СМИ
0
184
12:20 15.03.2019
В Новосибирске утвердили установку памятника Сталину
0
189
12:05 15.03.2019
Космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг успешно добрались до МКС
0
197
12:00 15.03.2019
ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против граждан РФ, добавив в список 8 военных
0
199
11:32 15.03.2019
На мусорке во дворе минского дома нашли 4 кг радиоактивных веществ
0
204

Возврат к списку