Путин считает, что дело Калви не должно негативно влиять на инвестклимат в РФ - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не считает верным увязывать уголовное дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви с деловым климатом в России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какую позицию занимает президент в связи с данным расследованием.

"Позиция президента заключается в следующем: это дело не должно увязываться с инвестиционным климатом в России в целом и не должно иметь какого-то негативного воздействия, Россия была, есть и будет заинтересованной в международных инвесторах и намерена делать все возможное для создания для них комфортных рабочих условий", - сказал Песков.



Отвечая на вопрос, почему Путин публично не высказывался по этому вопросу, пресс-секретарь пояснил, что "президент не может комментировать дело Калви, поскольку идут следственные действия - это не является прерогативой президента".



Песков, говоря о данном уголовном деле, напомнил также, что до решения суда никто не может называть Калви виновным.

