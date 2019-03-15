Путин считает, что дело Калви не должно негативно влиять на инвестклимат в РФ - Песков
14:12 15.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин не считает верным увязывать уголовное дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви с деловым климатом в России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какую позицию занимает президент в связи с данным расследованием.
"Позиция президента заключается в следующем: это дело не должно увязываться с инвестиционным климатом в России в целом и не должно иметь какого-то негативного воздействия, Россия была, есть и будет заинтересованной в международных инвесторах и намерена делать все возможное для создания для них комфортных рабочих условий", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос, почему Путин публично не высказывался по этому вопросу, пресс-секретарь пояснил, что "президент не может комментировать дело Калви, поскольку идут следственные действия - это не является прерогативой президента".
Песков, говоря о данном уголовном деле, напомнил также, что до решения суда никто не может называть Калви виновным.
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