БДИПЧ ОБСЕ включило 24 россиянина в список краткосрочных наблюдателей на выборы на Украине

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 гражданина РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине. Об этом корр. ТАСС сообщил в пятницу пресс-секретарь бюро Томас Раймер.

"БДИПЧ только что направило в Центральную избирательную комиссию Украины список имен, предложенных государствами ОБСЕ для участия в качестве краткосрочных наблюдателей в миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами на Украине. В список включены имена 24 человек, предложенных Российской Федерацией в качестве наблюдателей", - отметил Раймер.

