Андрей Воробьев выступил в роли наставника "Лидеров России"
15:00 15.03.2019
|Фото Дениса Трудникова
«Здесь собрались мыслящие люди – и молодые, и уже опытные. Они активно участвуют в дискуссии, умеют командно работать. Очень интересный формат. Приятно, что мы имеем возможность общаться с будущими и настоящими лидерами России, – сказал губернатор Подмосковья. – Для конкурсантов доступны в перспективе любые должности. Главное, чтобы человек мог оправдать ту компетенцию, на которую мы рассчитываем. Нам везде нужны эффективные лидеры, эффективные специалисты: в сферах образования, инвестиций, экономики, финансов, муниципального управления».
Более 30 руководителей министерств и ведомств РФ, субъектов федерации, крупнейших компаний, общественных и деловых ассоциаций в качестве наставников общались с финалистами, давали им задания и наблюдали за работой в командах. «Мне очень понравились результаты кейса, который я предложил для решения. Это как раз то, что мы должны дополнительно сделать для роста экономики Московской области. Ребята предложили исчерпывающий перечень, очень разумный, и мы будем использовать это в своей работе. По крайней мере, попытаемся апробировать все идеи, которые здесь прозвучали», – отметил Андрей Воробьёв.
Конкурс «Лидеры России» завершится в воскресенье, по его итогам будет составлен индивидуальный рейтинг и определятся 100 победителей. Все они получат образовательные гранты в размере 1 млн руб. и возможность в течение года консультироваться у своих наставников. Кроме того, победители попадут в программу подготовки высшего кадрового резерва страны. В этом году конкурс получил статус международного – заявки на участие подали более 227 тыс человек из 68 стран.
В завершение Андрей Воробьёв провел встречу с финалистами из Подмосковья.
Георгий Соловьев
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