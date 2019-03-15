Ереванский суд решил оставить под арестом бывшего президента Армении Кочаряна

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд общей юрисдикции Еревана в пятницу решил оставить под арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году, а также получении взятки в особо крупных размерах. Об этом после заседания сообщил журналистам адвокат Кочаряна Арам Орбелян.

"Суд решил оставить нашего подзащитного под арестом на два месяца", - отметил он.

