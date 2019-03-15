Международный авиа-космический салон состоится в намеченные сроки

16:12 Источник: Эхо Москвы

Международный авиа-космический салон состоится в запланированные сроки. В правительстве опровергли информацию об отмене МАКСа.

В кабинете министров заверили, что МАКС-2019 не отменяется. В Ростехе отметили, что подготовка идет полным ходом.



Сообщения о том, что Россия в этом году не будет проводить традиционный МАКС поступили на ленты информационных агентств чуть более часа назад. Однако позже они были аннулированы.

МАКС намечен на даты с 27 августа по 1 сентября. Эхо Москвы

