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Международный авиа-космический салон состоится в намеченные сроки

16:12 15.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Международный авиа-космический салон состоится в запланированные сроки. В правительстве опровергли информацию об отмене МАКСа.

В кабинете министров заверили, что МАКС-2019 не отменяется. В Ростехе отметили, что подготовка идет полным ходом. 

Сообщения о том, что Россия в этом году не будет проводить традиционный МАКС поступили на ленты информационных агентств чуть более часа назад. Однако позже они были аннулированы.

МАКС намечен на даты с 27 августа по 1 сентября.  Эхо Москвы

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