Останки Франко эксгумируют в Испании 10 июня

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Останки диктатора Франко эксгумируют в Испании 10 июня. Об этом сообщила вице-премьер Кармен Кальво.

«Останки будут перезахоронены в пантеоне Мингоррубио, Эль-Пардо», — заявила Кальво.



Семья диктатора была против перезахоронения и настаивала на том, что новое место было «неподобающим».



С момента смерти останки Франциско Франко находятся в базилике Долины Павших. Новое место захоронения — кладбище Мингоррубио — входит в муниципалитет Мадрида, здесь похоронена супруга диктатора Кармен Пола. Говорит Москва

