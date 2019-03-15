Останки Франко эксгумируют в Испании 10 июня
17:00 15.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Останки диктатора Франко эксгумируют в Испании 10 июня. Об этом сообщила вице-премьер Кармен Кальво.
«Останки будут перезахоронены в пантеоне Мингоррубио, Эль-Пардо», — заявила Кальво.
Семья диктатора была против перезахоронения и настаивала на том, что новое место было «неподобающим».
С момента смерти останки Франциско Франко находятся в базилике Долины Павших. Новое место захоронения — кладбище Мингоррубио — входит в муниципалитет Мадрида, здесь похоронена супруга диктатора Кармен Пола. Говорит Москва
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