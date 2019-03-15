Санкции Вашингтона против Венесуэлы способствовали увеличению поставок нефти из РФ в США
17:12 15.03.2019 Источник: RNS
Россия увеличила поставки нефти в США до 150 тыс. баррелей в сутки на фоне санкций Вашингтона против Венесуэлы, сообщается в ежемесячном окладе Международного энергетического агентства (МЭА).
«Венесуэла в настоящее время поставляет около 400 тыс. баррелей в сутки в Китай и Индию. Другие производители уже воспользовались проблемами Венесуэлы: поскольку экспорт (Венесуэлы) в США упал после введения санкций, Россия воспользовалась возможностью увеличить свои поставки в США со сравнительно скромных уровней до 150 тыс. баррелей в сутки», — говорится в докладе. RNS
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