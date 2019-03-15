0
0
0
НОВОСТИ

Санкции Вашингтона против Венесуэлы способствовали увеличению поставок нефти из РФ в США

17:12 15.03.2019 Источник: RNS

Россия увеличила поставки нефти в США до 150 тыс. баррелей в сутки на фоне санкций Вашингтона против Венесуэлы, сообщается в ежемесячном окладе Международного энергетического агентства (МЭА).

«Венесуэла в настоящее время поставляет около 400 тыс. баррелей в сутки в Китай и Индию. Другие производители уже воспользовались проблемами Венесуэлы: поскольку экспорт (Венесуэлы) в США упал после введения санкций, Россия воспользовалась возможностью увеличить свои поставки в США со сравнительно скромных уровней до 150 тыс. баррелей в сутки», — говорится в докладе.  RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 15.03.2019
Останки Франко эксгумируют в Испании 10 июня
0
65
16:32 15.03.2019
США вводят визовые санкции в отношении персонала МУС
0
105
16:12 15.03.2019
Международный авиа-космический салон состоится в намеченные сроки
0
117
16:00 15.03.2019
Ереванский суд решил оставить под арестом бывшего президента Армении Кочаряна
0
129
15:32 15.03.2019
Бурджанадзе рассказала, что ее фамилию убрали из грузинских учебников истории
0
170
15:00 15.03.2019
Андрей Воробьев выступил в роли наставника "Лидеров России"
0
179
14:32 15.03.2019
БДИПЧ ОБСЕ включило 24 россиянина в список краткосрочных наблюдателей на выборы на Украине
0
237
14:12 15.03.2019
Путин считает, что дело Калви не должно негативно влиять на инвестклимат в РФ - Песков
0
259
14:00 15.03.2019
РФ считает диверсией Запада отключение электроэнергии в Венесуэле - Захарова
0
271
13:32 15.03.2019
Истребители РФ два раза за неделю поднимались на перехват иностранных воздушных судов
0
268

Возврат к списку