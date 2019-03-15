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НОВОСТИ

В Минтрансе думают об ограничении размера ручной клади в самолетах

18:37 15.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтранс РФ рассматривает возможность ограничения минимального размера ручной клади, исходя из критериев допустимого размера нагрузки на багажные полки в салоне самолета. Так, для самолетов вместимостью более 98 пассажиров могут быть введены габариты по сумме трех измерений (длина, высота и ширина) не менее 115 см. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса.

Такие нормы соответствуют международной практике и рекомендуемым правилам международной ассоциации воздушного транспорта (ИAТА), членами которой являются большинство российских перевозчиков, подчеркнули в министерстве.

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