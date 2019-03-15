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Британский МИД потребовал от России отпустить украинских моряков - участников керченского инцидента

20:16 15.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный Лондон потребовал от Москвы "немедленно освободить" украинских моряков, нарушивших порядок прохождения судов в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу МИД Великобритании.

"Россия должна немедленно освободить 24 задержанных военнослужащих и вернуть захваченные суда. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены вопросами о безопасности и условиях содержания [украинских] военнослужащих, которые противозаконно удерживаются в России под стражей, - утверждает глава британского внешнеполитического ведомства Джереми Хант, слова которого приводятся в документе. - Россия должна обеспечить свободный и беспрепятственный проход украинских и других иностранных судов через Керченский против в Азовское море".

Британский министр отмечает, что Соединенное Королевство вместе с другими странами ЕС, а также Австралией, Канадой и США в пятницу ввело новые санкции против России, объясняя это решение инцидентом в Керченском проливе, произошедшим в ноябре 2018 года. "Мы продолжим сообща принимать необходимые меры в ответ на попытки России дестабилизировать Украину", - сказал Хант.

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