Посольство РФ в Канаде: ответ на санкции "будет неотвратимым и адекватным"
20:45 15.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение Канады ввести в отношении России новый пакет санкций является неприемлемым, незаконным и недальновидным шагом. Об этом в пятницу корр. ТАСС заявили в российском посольстве в Оттаве.
"Сегодняшнее решение правительства Канады ввести очередной пакет незаконных антироссийских санкций продолжает разрушительную линию официальной Оттавы на самоизоляцию от России, наглядно демонстрируя конфронтационность канадской внешней политики, - сказал представитель дипмиссии. - Этот абсолютно неприемлемый и недальновидный шаг, сделанный под явным внешним влиянием, разрушает наши двусторонние отношения вопреки интересам канадского народа".
В посольстве подчеркнули, что в соответствии с принципом взаимности "ответ российской стороны, как всегда, будет неотвратимым и адекватным".
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