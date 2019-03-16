Переговоры с талибами испортили отношения США и Афганистана - СМИ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения между администрацией президента США Дональда Трампа и правительством Афганистана ухудшились до самой низкой отметки за последние годы на фоне разногласий по поводу переговоров с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом пишет в пятницу газета "Вашингтон пост".

Как отмечает издание, афганские власти недовольны тем, что они фактически оказались исключены из процесса переговоров, которые ведет спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Во время своего последнего визита в Вашингтон советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб сделал жесткие и провокационные для американской администрации заявления, в которых выразил уверенность в том, что любое соглашение Вашингтона с "Талибаном" станет оскорблением для американских солдат, сражавшихся с талибами и погибших в Афганистане. Кроме того, он сделал личный выпад против Халилзада, афганца по национальности, обвинив его в том, что тот руководствуется "личными амбициями" и стремится создать в Афганистане "временное правительство, в котором он будет играть роль колониального наместника".

По словам Мохиба, любое мирное соглашение с талибами должно предусматривать участие в качестве стороны правительства Афганистана и представителей афганского общества. Вместо этого Вашингтон, по его утверждению, не хочет даже оперативно делиться с Кабулом информацией о ходе переговоров. "Мы узнаем все последними", - цитирует издание его слова. "Объясните нам, какова политика президента [США]", - заявил он журналистам, обращаясь при этом к представителям Белого дома. Мохиб также подчеркнул, что Афганистан хочет участвовать в этом процессе как суверенное государство, и ему "не нужен колониальный подход".