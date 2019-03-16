После крушения судна в берегов Франции обнаружено третье топливное пятно

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третье топливное пятно, которое образовалось после крушения итальянского судна Grande America ("Гранде Америка") в Бискайском заливе недалеко от Франции, обнаружено в пятницу. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на Морскую префектуру Атлантики.

"Нефтяное пятно, длина которого составляет 4,5 км, а ширина - 500 метров, было замечено примерно в 175 морских милях (около 325 км - прим. ТАСС) от побережья Франции", - отметили в префектуре.

Предыдущие два пятна были зафиксированы с помощью спутниковых наблюдений. Как уточнил министр экологического перехода Франции Франсуа де Рюжи, речь идет о топливе из баков корабля, а не о нефти или опасных химикатах, которые были в контейнерах на борту затонувшего судна. Как отмечают специалисты, нефтяные пятна могут в ближайшие дни достичь французского побережья (район департаментов Приморская Шаранта и Жиронда).

Судно Grande America потерпело крушение в 333 км к западу от французского порта Ла-Рошель. Корабль следовал из Гамбурга в порт Касабланки. В ночь на 11 марта, когда судно находилось в 263 км от мыса Пенмарш, на борту возник сильный пожар. Капитан проинформировал французские морские власти о возникновении чрезвычайной ситуации, после чего отдал распоряжение всем покинуть корабль на спасательной шлюпке.



