Госдеп США считает Гуайдо лидером без реальных полномочий

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты считают лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны, но признают, что он не обладает реальными полномочиями, поскольку президент Николас Мадуро не отказался от власти. С таким утверждением выступил в пятницу на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Представителя американского внешнеполитического ведомства попросили объяснить, каким образом Хаун Гуайдо все еще занимает должность, которую за ним признают Соединенные Штаты, если конституция Венесуэлы ограничивает полномочия временного президента 30 днями, но этот срок уже истек, поскольку Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента почти два месяца назад - 23 января. "Что касается конституции Венесуэлы, то Национальная ассамблея (однопалатный парламент - прим. ТАСС) приняла резолюцию, согласно которой период временного президентства, на который отведено 30 дней, не закончится, а сам отсчет не будет начинаться до тех пор, пока Николас Мадуро не откажется от власти. Так что период в 30 дней не начался, он начнется после ухода Мадуро: такова резолюция Национальной ассамблеи", - заявил он.

На вопрос, считает ли Вашингтон такую трактовку соответствующей конституции, несмотря на то, что резолюция была принята уже после того, как Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, то есть фактически срок его полномочий был продлен на неопределенное время уже постфактум, Абрамс ответил утвердительно. По его словам, США признают интерпретацию конституции Венесуэлы в том виде, в котором ее предлагает Национальная ассамблея, поскольку считают ее "единственным оставшимся в Венесуэле легитимным демократическим органом".

При этом на вопрос, означает ли это в таком случае, что Гауйдо вовсе не является исполняющим обязанности президента, раз тридцатидневный срок его полномочий еще не начался, Абрамс ответил отрицательно. "Нет, их интерпретация (Национального собрания - прим. ТАСС) заключается в том, что конституция требует 30-дневный период временного президентства, но отсчет этих 30 дней не должен начинаться до тех пор, пока Мадуро все еще осуществляет полномочия, оставшиеся у него от его прошлой должности", - заявил он. "Я думаю, что это логично", - уверен спецпредставитель США. "Он (Гуайдо - прим. ТАСС) является исполняющим обязанности президента, но он не в состоянии осуществлять полномочия, предусмотренные его должностью, поскольку Мадуро никуда не ушел", - уточнил Абрамс позицию Госдепартамента США.