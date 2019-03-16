"Желтые жилеты" собирают сторонников для новой субботней акции протеста
10:45 16.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Желтые жилеты" мобилизуют своих сторонников для новой субботней акции протеста во французской столице. Общенациональная манифестация станет восемнадцатой по счету с момента начала во Франции волны антиналоговых выступлений в ноябре 2018 года.
Как сообщили в префектуре полиции, в Париже местами сбора "желтых жилетов" в этот день станут площадь Трокадеро, площадь Мадлен, бульвар Малешерб, площадь Оперы, площадь Республики, площадь Бастилии. В районах расположения министерств и ведомств с раннего утра будут установлены периметры безопасности с присутствием усиленных отрядов полиции. Под особый контроль также будут взяты Елисейский дворец (резиденция президента) и Бурбонский дворец, где заседают депутаты Национального собрания - нижней палаты парламента.
Несмотря на призывы лидеров движения к сторонникам в регионах собраться в Париже, некоторые представители "желтых жилетов" решили все-таки провести свои акции протеста в других городах Франции. Так, например, митинги ожидаются в Лионе, Монпелье и Дижоне.
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