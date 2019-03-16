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Маас не исключает возможность отсрочки Brexit

11:30 16.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД ФРГ Хайко Маас допускает возможность отсрочки Brexit для предотвращения неупорядоченного выхода Великобритании из ЕС.

"Никто не может желать неупорядоченного Brexit, - написал Маас в субботу в своем "Твиттере". - Лучше сделать еще один круг почета с небольшой отсрочкой прежде, чем дело до этого дойдет".

"Мы не должны игнорировать возможность предотвратить выход без сделки", - считает министр. В то же время, по его мнению, "отсрочка имеет смысл только в том случае, если Лондон скажет, каков его план".

Ранее британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок. Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть премьер- министру Великобритании Терезе Мэй на переговорах с Брюсселем. Если этого не произойдет, кабмин будет требовать отсрочки Brexit на более длительный срок, продолжительность которого должен будет согласовать с ЕС.


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