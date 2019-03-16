Глава МВД Италии прокомментировал запрет на въезд Кутуньо в Украину

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, комментируя инициативу украинских депутатов о запрете на въезд в страну певца Тото Кутуньо, предложил также включить в этот черный список итальянских мультипликационных персонажей и детских героев.

"После Аль Бано и Тото Кутуньо кто следующий? Пиппо Баудо и Карра? Тотти и Дель Пьеро? Тополино и Сбирулино? У меня нет слов", - написал политик в "Твиттере", перечислив других итальянских артистов и футболистов, а также детских героев (Тополино в Италии называют Микки Мауса, Сбирулино - клоунский персонаж, аналог российского клоуна Клепы из "Абвгдейки"- прим. ТАСС).

Ранее стало известно, что группа украинских депутатов обратилась в Службу безопасности Украины с запросом о запрете на въезд в страну Кутуньо, у которого 23 марта должен состояться концерт в Киеве. Другой популярный певец Аль Бано был внесен в черный список Минкультуры Украины как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности. Поводом послужили пророссийские высказывания обоих.





