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Несмотря на проблемы запуск ракеты-носителя Delta 1V был осуществлен

13:15 16.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запуск ракеты-носителя Delta 1V ("Дельта 1V") с новым военным спутником связи WGS-10 ("Даблъю-джи-эс-10") был осуществлен в пятницу вечером с космодрома на мысе Канаверал в 20:26 по времени восточного побережья США (03:26 субботы мск). Трансляция запуска шла на сайте Space.com.

За 4 минуты до первоначально намечавшегося на 19:11 (02:11 мск) запуска предстартовый отсчет был приостановлен в связи с проблемой, связанной с клапаном на трубопроводе в первой ступени и датчиком давления в кислородном баке второй ступени ракеты-носителя. Затем возникла проблема со спутниковой системой НАСА, которая используется для отслеживания траектории пуска и передачи телеметрической информации.

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