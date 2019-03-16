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РФ ответит на новые санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе - МИД РФ

13:45 16.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обязательно ответит на новые антироссийские санкции, введенные Европейским союзом (ЕС) против российских граждан из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в субботу.

"Предлог для внесения наших соотечественников в нелегитимные санкционные списки ЕС поражает своим лицемерием и цинизмом. В основном речь идет о сотрудниках пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которые мужественно выполняют свой долг по защите государственной границы нашей страны. Вместе с тем "вина" наших пограничников заключается только в том, что они своими решительными действиями пресекли организованную киевскими властями 25 ноября 2018 г. грубую провокацию в районе Керченского пролива. <…> Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.


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