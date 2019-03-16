В маневрах в Балтийском море приняли участие 15 кораблей и судов ВМФ РФ

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 15 кораблей и судов ВМФ России приняли участие в маневрах в Балтийском море, в ходе которых были проведены артиллерийские стрельбы и отражены атаки условного противника с воздуха. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Балтийского флота.

"В состав разнородных групп кораблей Балтийской военно- морской базы, действовавших в море, вошли корветы, малые ракетные корабли и катера, большие десантные корабли, тральщики, а также различные суда вспомогательного флота. В общей сложности в маневрах приняли участие порядка 15 кораблей и вспомогательных судов флота", - говорится в сообщении.

Моряки также выполнили минирование одного из районов боевой подготовки, а тральщики обезвредили условные минные поля.



