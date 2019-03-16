В маневрах в Балтийском море приняли участие 15 кораблей и судов ВМФ РФ
14:15 16.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 15 кораблей и судов ВМФ России приняли участие в маневрах в Балтийском море, в ходе которых были проведены артиллерийские стрельбы и отражены атаки условного противника с воздуха. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Балтийского флота.
"В состав разнородных групп кораблей Балтийской военно- морской базы, действовавших в море, вошли корветы, малые ракетные корабли и катера, большие десантные корабли, тральщики, а также различные суда вспомогательного флота. В общей сложности в маневрах приняли участие порядка 15 кораблей и вспомогательных судов флота", - говорится в сообщении.
Моряки также выполнили минирование одного из районов боевой подготовки, а тральщики обезвредили условные минные поля.
НОВОСТИ
- 13:45 16.03.2019
- РФ ответит на новые санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе - МИД РФ
- 13:15 16.03.2019
- Несмотря на проблемы запуск ракеты-носителя Delta 1V был осуществлен
- 12:30 16.03.2019
- Глава МВД Италии прокомментировал запрет на въезд Кутуньо в Украину
- 11:30 16.03.2019
- Маас не исключает возможность отсрочки Brexit
- 10:45 16.03.2019
- "Желтые жилеты" собирают сторонников для новой субботней акции протеста
- 10:15 16.03.2019
- Госдеп США считает Гуайдо лидером без реальных полномочий
- 09:45 16.03.2019
- После крушения судна в берегов Франции обнаружено третье топливное пятно
- 09:30 16.03.2019
- Переговоры с талибами испортили отношения США и Афганистана - СМИ
- 09:15 16.03.2019
- Ставрополь: Программа переселения привлечет 1,5 тыс. квалифицированных специалистов
- 20:45 15.03.2019
- Посольство РФ в Канаде: ответ на санкции "будет неотвратимым и адекватным"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать