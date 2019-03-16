Националисты собираются в центре Киева на митинг против коррупции в оборонной промышленности
14:45 16.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители националистических организаций собираются на площади Независимости в центре Киева на протестную акцию с требованием расследования коррупционных скандалов в украинской оборонной промышленности. Как сообщило в субботу информагентство УНН, в настоящее время более 700 человек пришли на митинг, который ранее созвала партия "Национальный корпус".
Планируется, что участники акции пешим ходом пройдут к зданию администрации президента Украины, Генеральной прокуратуре, к административным зданиям силовых структур. Сотрудники правоохранительных органов заблаговременно были стянуты в центр Киева, чтобы обеспечить правопорядок. Полицейские перекрыли улицы, ведущие к президентской администрации и пропускают лишь проживающих там граждан. Между тем, сам глава государства Петр Порошенко находится в Полтаве, где участвует в заседании совета регионального развития Полтавской области.
В настоящее время обстановка в районе проведения митинга спокойная.
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