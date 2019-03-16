Акции протеста во Франции собрали до 8000 человек
15:30 16.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Акции протеста во французской столице в субботу собрали от 7 тыс. до 8 тыс. человек, среди них 1,5 тыс. человек принимают непосредственное участие в погромах. Об этом в эфире телеканала Бэ-эф-эм заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
"От 7 тыс. до 8 тыс. человек участвуют в манифестациях в Париже, из них 1,5 тыс. - крайне агрессивные [люди], которые пришли ради погромов", - сказал он.
Массовая акция протеста "желтых жилетов" проходит в Париже в 18-й раз. Один из лидеров "желтых жилетов" Эрик Друэ, комментируя предстоящую манифестацию, заявил, что "ожидает в эту субботу протестов усиленную мобилизацию".
На прошлой неделе, 9 марта, согласно данным Министерства внутренних дел республики, в демонстрациях по всей стране приняли участие менее 30 тыс. человек. Это стало самым низким уровнем мобилизации активистов движения за всю его историю, при том, что на первую общенациональную акцию протеста 17 ноября вышло в 10 раз больше - 282 тыс. человек.
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