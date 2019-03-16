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Опрос: Менее 15% жителей стран Балтии поддерживают санкции ЕС против РФ

16:45 16.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители стран Балтии перестали поддерживать расширение санкций ЕС против России. Об этом говорится в проведенном здесь социологическом исследовании "Потенциал поляризации общества стран Балтии".

Согласно данным исследования, если в 2015 году за расширение санкций против России выступали 30,7% жителей Латвии, то в этом году - лишь 14,7%, сообщило в суббота агентство ЛЕТА. В Эстонии этот показатель за тот же период сократился с 44,3% до 24,7%, в Литве - с 54,4% до 22,4%. Вместе с тем, как утверждают авторы исследования, за сохранение санкций ЕС в их нынешнем объеме выступили 41,9% опрошенных в Литве, 30,8% в Эстонии и 26,6% в Латвии.

Исследование "Потенциал поляризации обществ Балтии" организовал в январе институт философии и социологии Латвийского университета. Опрос респондентов был проведен путем анкетирования одновременно во всех странах Балтии. В общей сложности был опрошен 3031 респондент старше 18 лет.


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