Участники протеста в Париже подожгли банковское агентство

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парижские спасатели провели эвакуацию жителей дома, в котором агрессивные участники демонстрации движения "желтых жилетов" подожгли банковское агентство, расположенное на первом этаже. Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

"Сотрудники пожарной службы и наши силы правопорядка только что провели эвакуацию всех жильцов дома, где произошел поджог, - написал он на своей странице в "Твиттере". - Пожар потушен. Те, кто совершили этот акт, не являются ни манифестантами, ни погромщиками, они - убийцы".

Ранее неизвестные разбили витрину банковского агентства, расположенного на Елисейских Полях, после чего подожгли его. Пламя, вырывавшееся из витрины и окон, достигало второго этажа.



