Украинская полиция задержала около 15 националистов перед вступление Порошенко

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники украинской полиции заржали около полутора десятков представителей националистической организации "Национальные дружины" в Полтаве перед выступлением там президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщило в субботу местное издание "Полтавщина".

"Возле театра имени Н. В. Гоголя собралась группа молодых людей в форме "Национальных дружин" с полузакрытыми лицами и начала кидать в сторону сцены неизвестные предметы. Около полутора десятков молодчиков забрали в автозаки", - сказано в сообщении. По информации информагентства УНИАН, националисты бросали в сторону силовиков мягкие игрушки в виде свиней. Ранее в субботу к аналогичным действиям прибегли участники митинга против коррупции в Киеве, которые также разбрасывали игрушечных свиней, в том числе в сторону силовиков. Однако те никак не реагировали на происходящее.

По информации пресс-службы полиции Полтавской области, вследствие провокации пострадал один человек. "С целью недопущения обострения ситуации полиция пресекла противоправную деятельность молодых людей. В настоящее время устанавливаются их личности и выясняются все обстоятельства такого поведения", - сказано в сообщении.

Порошенко в субботу находится в Полтаве, где принимает участие в заседании совета регионального развития области.



