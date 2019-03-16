ВВС США и коалиции нанесли десятки ударов по Эль-Багуз, есть жертвы
18:45 16.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолеты западной коалиции во главе с США нанесли в субботу десятки ударов по населенному пункту Эль-Багуз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщило агентство САНА со ссылкой на очевидцев, в результате воздушной атаки среди мирных граждан есть погибшие и раненые, их численность уточняется.
По информации агентства, жертвами налета ВВС коалиции 11 марта стали свыше 50 человек. Большинство из них женщины и дети, находящиеся в лагере для беженцев в окрестностях этого пограничного с Ираком поселка.
МИД Сирии неоднократно направлял в Совет Безопасности ООН послания, в которых осуждал авиаудары по мирным селениям и использование ВВС западной коалиции запрещенных боеприпасов с белым фосфором и кассетных бомб.
В Эль-Багузе находится форпост террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), против которого проводят сейчас военную операцию курдские формирования, поддерживаемые США и их союзниками по коалиции.
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