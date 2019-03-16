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Серию мероприятий к 75 годовщине освобождения от фашизма открыл президент Молдавии

19:30 16.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Игорь Додон принял участие в посадке деревьев на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", дав таким образом старт серии памятных мероприятий к 75 годовщине освобождения республики от фашистских захватчиков. В состоявшейся в субботу акции также приняли участие семья и члены администрации президента, посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов, представители Союза офицеров Молдавии и другие.

"Сегодня поблагодарил всех, кто прикладывает усилия для увековечивания памяти героев, и выразил уверенность в том, что празднование на общенациональном уровне 75-летия освобождения Молдовы сыграет важную роль в укреплении нашей государственности и патриотическом воспитании нашей молодежи", - написал Додон на своей странице в "Фейсбуке".

По словам президента, под его патронатом в этом году запланирован широкий круг памятных мероприятий, которые будут проходить во многих городах страны. Также здесь запланирована съемка документального фильма об освобождении Молдавии. В День Победы Додон планирует вновь возглавить шествие к Вечному огню на Мемориале воинской славы в Кишиневе, еще одна демонстрация анонсирована в Кишиневе 24 августа, когда здесь будут отмечать годовщину освобождения.


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