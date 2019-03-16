Модуль "Наука" для МКС будет доставлен для испытаний в РКК "Энергия" - Рогозин
20:15 16.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Модуль "Наука", который в 2020 году должны отправить на Международную космическую станцию (МКС), в августе 2019 года перевезут из Центра имени Хруничева в РКК "Энергия" для предполетных испытаний. Об этом написал в субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своей странице в "Твиттере".
"Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" покинет цеха Центра Хруничева в августе этого года и будет перевезен в РКК "Энергия" для предполетных испытаний", - написал Рогозин.
Он уточнил, что такое решение было принято на совещании с участием генеральных конструкторов в подмосковном Королеве. "Работа по МЛМ налаживается", - добавил руководитель госкорпорации.
НОВОСТИ
- 20:45 16.03.2019
- Восемьдесят процентов военных хотят перемен в стране - Гуайдо
- 19:30 16.03.2019
- Серию мероприятий к 75 годовщине освобождения от фашизма открыл президент Молдавии
- 18:45 16.03.2019
- ВВС США и коалиции нанесли десятки ударов по Эль-Багуз, есть жертвы
- 18:15 16.03.2019
- Украинская полиция задержала около 15 националистов перед вступление Порошенко
- 17:30 16.03.2019
- Участники протеста в Париже подожгли банковское агентство
- 16:45 16.03.2019
- Опрос: Менее 15% жителей стран Балтии поддерживают санкции ЕС против РФ
- 16:15 16.03.2019
- Почти 2 тыс. правонарушений против беженцев зарегистрировали в 2018 г в ФРГ
- 15:30 16.03.2019
- Акции протеста во Франции собрали до 8000 человек
- 14:45 16.03.2019
- Националисты собираются в центре Киева на митинг против коррупции в оборонной промышленности
- 14:15 16.03.2019
- В маневрах в Балтийском море приняли участие 15 кораблей и судов ВМФ РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать