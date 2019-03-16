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Модуль "Наука" для МКС будет доставлен для испытаний в РКК "Энергия" - Рогозин

20:15 16.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Модуль "Наука", который в 2020 году должны отправить на Международную космическую станцию (МКС), в августе 2019 года перевезут из Центра имени Хруничева в РКК "Энергия" для предполетных испытаний. Об этом написал в субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своей странице в "Твиттере".

"Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" покинет цеха Центра Хруничева в августе этого года и будет перевезен в РКК "Энергия" для предполетных испытаний", - написал Рогозин.

Он уточнил, что такое решение было принято на совещании с участием генеральных конструкторов в подмосковном Королеве. "Работа по МЛМ налаживается", - добавил руководитель госкорпорации.


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