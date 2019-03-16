Восемьдесят процентов военных хотят перемен в стране - Гуайдо
20:45 16.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в субботу заявил, что 80 процентов военнослужащих в стране выступают за политические перемены в Боливарианской Республике. Соответствующее заявление он сделал во время митинга в городе Валенсия (столица северного штата Карабобо).
"Восемьдесят процентов представителей вооруженных сил хотят перемен [в стране]. Этого же желает и народ Венесуэлы", - сказал Гуайдо, чьи слова приводит на своей странице в "Твиттере" венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.
Оппозиционер вновь заявил о необходимости "прекращения узурпации власти и проведения свободных выборов".
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