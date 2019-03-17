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Макрон осудил "желтые жилеты", обвинив их в желании уничтожить страну

09:20 17.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил протесты "желтых жилетов", назвав их участников людьми, которые хотят уничтожить республику. Об этом он написал в субботу на своей странице в "Твиттере".

"То, что произошло сегодня на Елисейских Полях, уже не называется манифестацией. Это люди, которые хотят уничтожить республику. Все те, кто был там, замешаны в этом", - написал президент. "Я хочу, чтобы мы приняли как можно скорее сильные решения для того, чтобы этого больше не произошло", - добавил он.

От действий вандалов в ходе субботних протестов больше всего пострадала главная авеню французской столицы. Они разгромили витрины дорогих магазинов и торговые лавки, сожгли три газетных киоска. Десятки торговых точек на Елисейских Полях пострадали от рук анархистов, разграблен и подожжен знаменитый ресторан Le Fouquet's ("Фуке"). Погромщики подожгли отделение банка. Ранения в этом пожаре получили 11 человек, в том числе двое полицейских. Вандалы сожгли также несколько дорогих автомобилей. Огнем был уничтожен патрульный минивэн.


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