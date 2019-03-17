Более 80% венесуэльцев не хотят видеть Мадуро президентом - опрос
09:40 17.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 90% венесуэльских граждан хотят, чтобы Николас Мадуро сложил с себя полномочия президента. Такие результаты опроса общественного мнения, проведенного венесуэльской компанией Meganalisis ("Меганалисис"), обнародовала на своем сайте в субботу газета "Насьональ".
Исследование было организовано с 11 по 14 марта в 16 самых населенных штатах и 32 городах Боливарианской Республики, в нем приняли участие 1,1 тыс. человек. Из них 88,9% выступили за скорейшую отставку Мадуро и его правительства. Статистическая погрешность при проведении опроса составила 3,3%.
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