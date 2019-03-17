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НОВОСТИ

Более 80% венесуэльцев не хотят видеть Мадуро президентом - опрос

09:40 17.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 90% венесуэльских граждан хотят, чтобы Николас Мадуро сложил с себя полномочия президента. Такие результаты опроса общественного мнения, проведенного венесуэльской компанией Meganalisis ("Меганалисис"), обнародовала на своем сайте в субботу газета "Насьональ".

Исследование было организовано с 11 по 14 марта в 16 самых населенных штатах и 32 городах Боливарианской Республики, в нем приняли участие 1,1 тыс. человек. Из них 88,9% выступили за скорейшую отставку Мадуро и его правительства. Статистическая погрешность при проведении опроса составила 3,3%.


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