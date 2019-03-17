Фильм об отце довел Пэрис Джексон до попытки самоубийства
10:20 17.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дочь короля поп-музыки Майкла Джексона - Пэрис Джексон - попыталась в субботу совершить самоубийство из-за показа фильма о ее отце. Об этом сообщил американский интернет-портал Ти-эм-зи.
По словам его источников, близких к семье Джексон, 20-летняя девушка попыталась перерезать вены по большей части из-за показанного ранее в этом месяце на американском телеканале Эйч-би-оу документального фильма "Покидая "Нэверленд" (Leaving Neverland). В нем приводятся заявления двух молодых американцев, утверждающих, что они, будучи детьми, подвергались действиям сексуального характера со стороны Майкла Джексона. Семья певца, скончавшегося в 2009 году, ранее назвала эти обвинения "публичным линчеванием" и подала в штате Калифорния судебный иск к Эйч-би-оу на 100 млн долларов.
По данным Ти-эм-зи, сотрудники полиции и скорой помощи прибыли к дому Пэрис Джексон в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) рано утром в субботу. В настоящее время она находится в больнице под постоянным наблюдением врачей. Состояние девушки оценивается как стабильное.
Пэрис Джексон, как отмечает интернет-портал, сама не смотрела фильм "Покидая "Нэверленд". Ранее она активно выступала в защиту своего отца и заявляла, что обвинения в его адрес в растлении малолетних безосновательны. В 2013 году она также пыталась совершить самоубийство. В последние годы девушка страдала от депрессии.
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