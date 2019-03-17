Аргентина ввезла запрет на полеты Boeing 737 MAX

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное управление гражданской авиации Аргентины ввело запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX ("Боинг-737-макс") в воздушном пространстве страны. Соответствующее постановление было обнародовано в субботу.

"В связи с известными событиями была поставлена под сомнение безопасность самолетов марки Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX", - отмечается в документе.

Управление запретило эксплуатацию этих лайнеров "всеми авиалиниями, зарегистрированными в Аргентине" и их полеты "над всей территорией" страны. Как говорится в постановлении, запрет будет действовать до тех пор, пока "расследование недавнего происшествия с самолетом этой модели не предоставит оснований для отмены меры".