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Аргентина ввезла запрет на полеты Boeing 737 MAX

10:40 17.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное управление гражданской авиации Аргентины ввело запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX ("Боинг-737-макс") в воздушном пространстве страны. Соответствующее постановление было обнародовано в субботу.

"В связи с известными событиями была поставлена под сомнение безопасность самолетов марки Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX", - отмечается в документе.

Управление запретило эксплуатацию этих лайнеров "всеми авиалиниями, зарегистрированными в Аргентине" и их полеты "над всей территорией" страны. Как говорится в постановлении, запрет будет действовать до тех пор, пока "расследование недавнего происшествия с самолетом этой модели не предоставит оснований для отмены меры".

 

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