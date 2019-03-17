В Астрахани обсудят учителя будущего

11:15 Источник: НГ-Online

Завтра в Астрахани начнется двухдневный семинар-совещание, посвященный реализации проекта «Учитель будущего». Как сообщили «НГ» в пресс-службе главы Астраханской области, в совещании примут участие замминистра просвещения РФ Марина Ракова и представители 11 регионов. «В пилотном режиме будут отрабатываться передовые механизмы повышения квалификации педагогов, – отметили в администрации региона. – Астраханская область также входит в число «пилотов», потому что является одним из лидеров в части передовых технологий повышения квалификаций, у нее наработан большой опыт в этом вопросе, а и.о. министра образования и науки области Виталий Гутман является руководителем проектного офиса данного федерального направления».

19 марта в Астрахани пройдет совещание представителей регионов Южного федерального округа (ЮФО) по вопросам практической реализации национального проекта «Образование». Участники совещания, по информации «НГ», обсудят вопросы развития цифровой образовательной среды, открытие центров непрерывного профмастерства, центров поддержки талантливых детей, проекты дополнительного образования и др. «По каждому из этих направлений у Астраханской области накоплен богатый опыт, благодаря чему регион и был выбран местом проведения совещания», – отметили в пресс-службе главы области.

Андрей Серенко